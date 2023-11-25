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وزير التعليم يزور محافظة بورسعيد لمتابعة انضباط العام الدراسى

السبت، 25 نوفمبر 2023 02:01 م
وزير التعليم يزور محافظة بورسعيد لمتابعة انضباط العام الدراسى وزير التربية والتعليم ومحافظ بورسعيد
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه  في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.
 
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.
 
 






وزارة التربية والتعليم

زيارة وزير التعليم بمحافظة بورسعيد

وزير التعليم يزور محافظة بورسعيد

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