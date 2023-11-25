اليوم السابع
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وزير الأوقاف: تمسك الفلسطينيين بأرضهم دليل على حب الوطن

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:18 ص
وزير الأوقاف: تمسك الفلسطينيين بأرضهم دليل على حب الوطن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب ــ لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحرصهم الطوعي على العودة إلى ديارهم رغم المخاطر التي تتهددهم رسالة للدنيا وما فيها بأننا أمة تعشق أوطانها ولا تخشى الموت، بل تواجهه بشجاعة متى فرض عليها ذلك، مضيفا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشجاعة تمثلنا جميعا ويشرفنا أن نقف خلفه بكل قوة، وأن نقول له نحن معك في كل ما يحفظ كرامتنا وأمننا القومي ولن نخذلك قيد أنملة. 
 
وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا ووطنيتنا وحضارتنا وتاريخنا يقولون لمن تسول له نفسه النيل من ذرة رمل واحدة من وطننا "نحن شعب يروي تراب وطنه بدمه ولا يفرط في شبر واحد منه". 
 
وأضاف في تصريحات له، نحيا كراما أو نموت كراما فالشرفاء دائما هم من يؤثرون الموت بعز وشرف دفاعا عن الأرض والعرض على الدنيا وما فيها طلبا للشهادة وحفاظا على الكرامة. 
 
وتابع: شتان بين من يحمد الله على الضراء كما يحمده في السراء ومن ينتحرون خوفا وهلعا اللهم ثبتنا على دينك. 
 
وكان قد أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالموقف القوي الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواجهة التحديات الخطيرة على منطقتنا، والذي أكد فيه بوضوح شديد أنه لن يكون هناك حل على حساب القضية الفلسطينية، وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل على حساب الدولة المصرية، وأن سيناء خط أحمر، ولا للتهجير، وأن الدولة تقوم في هذا الصدد بجهود عظيمة وسط تحديات ومخاطر ربما لا يدركها إلا من يُعنى بالشأن العام عناية بالغة، فنسأل الله (عز وجل) أن يثبت سيادته على الحق وأن يجنب بلادنا المخاطر والمحن.
 
وأكد وزير الأوقاف، أن للدولة المصرية أهدافًا رئيسية منها منع قضية التهجير لما لها من تهديد لأمننا القومي وتهديد للقضية الفلسطينية على حد سواء، والعمل على سرعة إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
 
 
 
 
 






فلسطين

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف

الاقصى



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