وزير الأوقاف: تمسك الفلسطينيين بأرضهم دليل على حب الوطن

كتب ــ لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، إن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحرصهم الطوعي على العودة إلى ديارهم رغم المخاطر التي تتهددهم رسالة للدنيا وما فيها بأننا أمة تعشق أوطانها ولا تخشى الموت، بل تواجهه بشجاعة متى فرض عليها ذلك، مضيفا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشجاعة تمثلنا جميعا ويشرفنا أن نقف خلفه بكل قوة، وأن نقول له نحن معك في كل ما يحفظ كرامتنا وأمننا القومي ولن نخذلك قيد أنملة.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا ووطنيتنا وحضارتنا وتاريخنا يقولون لمن تسول له نفسه النيل من ذرة رمل واحدة من وطننا "نحن شعب يروي تراب وطنه بدمه ولا يفرط في شبر واحد منه".

وأضاف في تصريحات له، نحيا كراما أو نموت كراما فالشرفاء دائما هم من يؤثرون الموت بعز وشرف دفاعا عن الأرض والعرض على الدنيا وما فيها طلبا للشهادة وحفاظا على الكرامة.

وتابع: شتان بين من يحمد الله على الضراء كما يحمده في السراء ومن ينتحرون خوفا وهلعا اللهم ثبتنا على دينك.