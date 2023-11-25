نصائح للأمهات والآباء.. إزاى تزود تركيز أولادك فى امتحانات شهر نوفمبر؟

كتبت فاطمة خليل

مع بدء امتحانات شهر نوفمبر لطلبة المدارس يحتاج الطلبة في هذه الفترة لمزيد من التركيز للإلمام بالمنهج الدراسي ومراجعته، لذا نقدم في هذا التقرير مجموعة من النصائح للأمهات والآباء تساعد على زيادة تركيز أولادهم في المذاكرة والمراجعة قبل امتحان الشهر، بحسب موقع "momjunction".

بمناسبة امتحانات شهر نوفمبر.. إزاي تزود تركيز أولادك؟

1. راقب طفلك وتحلى بالصبر

تحلى بالصبر والعقلانية وافهم طفلك بدلاً من توبيخه مع متابعته في المذاكرة أولاً بأول وتقسيم الكم على مدار اليوم.

2. تقليل التشتت

يواجه بعض الأطفال صعوبة كبيرة في تصفية الضوضاء المحيطة بهم، لذلك، امنح طفلك الأجواء المناسبة للتركيز والحد من التشتت.

إذا كان طفلك يقوم ببعض الأنشطة، فلا تتحدث مع شخص ما أو تشغل التلفاز أثناء دراسته.

كن قدوة لطفلك واستمتع بـ "وقت هادئ" عندما تقرأ كتابًا أو تقوم بنشاط ما أثناء دراسة طفلك وهذا سوف يشجعهم على القيام بعملهم بشكل أفضل.

3. تحديد الأهداف

يمكن أن يكون تحديد الأهداف إحدى الطرق للمساعدة في تحسين تركيز طفلك.

يجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق.

تقسيم وقت دراستهم إلى فئات مختلفة.

قم بإعداد جدول زمني لجميع أنشطتهم مثل وقت اللعب أو وقت الدراسة أو غيرها من الاهتمامات الخاصة.

استخدام التعزيزات الإيجابية عند الانتهاء من مجموعة محددة من المهام في أسبوع أو لحظة يمكن أن يكون بمثابة الدافع.

4. إعطاء المسئوليات اليومية

يمكن للمهام اليومية البسيطة التي تتطلب النظام أن تساعد في تحسين الانتباه.

اعتمادًا على عمر طفلك، قم بتوزيع المسؤوليات.

إذا كان لديك مجموعة من الكتب، اطلب من طفلك ترتيبها حسب الترتيب الأبجدي.

قم بتغيير المهام بشكل منتظم حتى لا يفقد طفلك الاهتمام.

5. قسم المهام الأكبر إلى مهام أصغر

في بعض الأحيان يكون القيام بمهمة دفعة واحدة أمرًا مرهقًا للأطفال.

يصبح الأمر أسهل بالنسبة لهم عندما يتم تقسيم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً أو المهام الصعبة إلى مهام أصغر ويمكن أن يساعد أيضًا في مهارات إدارة الوقت.

لا يشعر الطفل بالعبء عندما يفعل شيئًا يستغرق وقتًا أقل إذا كانوا يقرأون فصلًا ويبدو أنهم تائهون، فاطلب منهم قراءته في صفحات أو فقرات صغيرة.

6. قدّرهم وكافئهم

يجب أن يشعر الأطفال بالتحفيز أثناء القيام بالمهمة، إنهم بحاجة إلى الشعور بالإنجاز عند إكمال المهمة وهذا يساعد الأطفال على البقاء متحمسين ومركزين لأداء المزيد وأفضل.

عندما ترى طفلك يتحسن ويفعل الأشياء بشكل أفضل، امدحه.

7. حافظ على نشاطهم البدني حتى في فترة الامتحانات

تظهر الأبحاث أن الأنشطة البدنية، مثل الجري وركوب الدراجات ولعب كرة القدم، ليست مفيدة لأجسامهم فحسب، بل مفيدة أيضًا لعقولهم يساعد الأطفال على التركيز بشكل أفضل.