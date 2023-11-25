اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد تطوير بمبنى 5 بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط

السبت، 25 نوفمبر 2023 04:17 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد تطوير بمبنى 5 بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط جانب من الجولة
كتب لؤى على

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قام الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي، يرافقه الدكتور أحمد يوسف مهدي عضو المكتب الفني وحنان عبدالحميد مديرة المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط بجولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة  لمبني 5  بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وذلك في إطار متابعته  لجميع كليات ومدن ومستشفيات الوجه القبلي؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية.
 
جدير بالذكر، أنه من المنتظر دخول إسكان 5 الخدمة خلال العام الدراسي الحالي وذلك لرفع المعاناه عن الطالبات وأولياء الأمور وتحسين الخدمة التعليمية التي تقدمها مؤسسة الأزهر إلى أبنائها الطلاب في المرحلة الجامعية.
 
 
 






جامعة الازهر

الازهر الشريف

اسيوط

المدينة الجامعية




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