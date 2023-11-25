مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة الإجرامية بالقليوبية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة "بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية " (محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضايا "استعمال قوة – خطف – مخدرات" ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثرى بالدقهلية بالاشتراك مع آخرين "أمكن ضبط باقى المتهمين وإعادة المسروقات"

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (رشاش – بندقية آلية – طبنجة – 14 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.