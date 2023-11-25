معبر رفح .. هنا على أرض مصر أشهر بوابة إنسانية لنقل المدد الإغاثى لأهالى غزة

رفح ـ محمد حسين

أصبح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، هو أشهر بوابة "إنسانية" على وجه الأرض، من خلالها يصل المدد الإغاثي لنحو أكثر من 2 مليون إنسان، يواجهون تبعات أكبر إبادة فى العصر الحديث.

"المعبر" كما يطلق عليه و"منفذ رفح البرى"، كما يسمى رسميا هو أحد المنافذ الحدودية التاريخية بين مصر وفلسطين، والذي اشتق اسمه من اسم "مدينة رفح"، الواقع فى نطاقها الجغرافى، وهى المدينة التى تحمل اسمين أحدهما مصرى والآخر فلسطيني، ويعد المنفذ الوحيد الذى يربط قطاع غزة الفلسطينى بخارجها دون خضوع لسيطرة اسرائيلية، والمسار الوحيد الذي سلكه كل صاحب ضمير إنسانى من دول وافراد للوقوف إلى جانب قطاع غزة، وهى تواجه آلة الحرب الإسرائيلية بلا رحمة.

ويصل المدد الإنسانى لقطاع غزة عبر معبر رفح يقف خلفها "أبطال مصر" كلا يقوم بدوره يساندهم فى ذلك كل ابناء مصر وهم يدفعون بقوافل الشاحنات المحملة بكل الخيرات قادمة من كل محافظة وقرية ونجع، وتحمل الخير يرافقها متطوعين، ومن يحضرون بواجب الإنسانية والعون للأشقاء من ضيوف مصر ليقدموا لغزة مساعدات تنقلها طائرات عبر ميناء العريش وتأخذ مسارها برا نحو بوابة معبر رفح.

على طول 45 كيلو متر هى المسافة بين مدينة العريش ومعبر رفح، لا يتوقف سير شاحنات المواد الإغاثية التى تحمل "شارة الهلال الأحمر المصرى"، وأسماء الجهات التى تدفع بها من مجموعات خيرية وجمعيات أهلية وشركات ومؤسسات مجتمعية واندية رياضية، واخرى تحمل اسم الدول القادمة منها.

وفى مواجهة البوابة حيث الممرات المجهزة تصطف لتأخذ دورها للدخول تباعا عبر بوابة رئيسية وصولا للساحة ومن ثم استكمال إجراءات المرور وعبور البوابة المصرية الأخيرة وصولا للجانب الفلسطينى حيث وجهتها القادمة لها.

ساحة الانتظار الواسعة أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصرى، أصبحت مكان زيارة ونقطة وصول لكثيرين ابتداء من شباب صغار يحضرون للتطوع لنقل وتجهيز المساعدات وصولا لكبار الشخصيات على مستوى العالم ومن أبرزهم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ووزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وسفراء دول عربية واجنبية يمثلون بلادهم فى مصر، وما بينهما تكرار لا يتوقف لوجوه من كل أطياف المجتمع المصرى من الوزراء والمثقفين والإعلاميين والفنانين والرياضيين والنقابيين والنواب، فضلا عن تمثيل وتواجد لكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية.

مشاهد منوعة تتغير كل لحظة يراها كل من يصل للساحة المقابلة لبوابة معبر رفح الرئيسية من الجانب المصرى، والتى تعد أخر نقطة وصول للمتضامنين ومن يحضر ليؤدي دورا، حيث لا مرور بعد ذلك لداخل المعبر إلا للمسافرين لغزة والقائمين على إدارته، ومن أبرز هذه المشاهد المرور عبر هذه البوابة للمترجلين من مسافرين فلسطينيين يحملون ما يمكنهم حمله من أمتعة، وهم من كانوا عالقين لم يتسن لهم استكمال رحلة عودتهم لقطاع غزة بسبب اندلاع الحرب وانعدام الممرات الآمنة وانتهزوا فرصة الهدنة ليعبروا لوطنهم، ولسان حالهم جميعا يقول "هى غزة الموطن وفلسطين الوطن حتى وان وجدناها اطلالا لها عائدون وعلى أرضها صامدين".

مشاهد العبور عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصرى تتغير كل لحظة.. من صورها مرور سيارات الإسعاف المصرية تنقل الجرحى والمرضى القادمين من غزة لنقلهم للمستشفيات المصرية، وتدفق شاحنات المساعدات فى طريقها لغزة تحمل الغذاء والماء والدواء و مواد إغاثية منوعة ومستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف ، وعودة لأشخاص قادمين من غزة من حملة الجوازات الأجنبية مع أسرهم.

معبر رفح الذي هو أهم معابر العالم تحمل ملامح انشاءاته وممراته بنيانه هوية مصر وتاريخها وحضارتها، وأمام بواباته على الجانبين من أراضى مصر وأراضى فلسطين تشاهد عيون العالم عبر وسائل الإعلام حركة المرور عبر جانبيه حيث الجهد المكشوف لدور مصر وهى تدير أهم المعابر وأخطرها.



اسطول شاحنات فى طريقة لمعبر رفح



الخير من مصر لغزة



المتطوعون أمام المعبر



سيارات الاسعاف أم المعبر



سيارات الاسعاف تنتظر المصابين



شاحنات انتهت من تفريغ حمولتها بغزة وعادت لمصر



شاحنات من مصر لغزة



شاحنة وقود افرغت شحنتها بغزة وتعود لمصر



فى الطريق لغزة



قوافل مساعدات تتجه لغزة



من المشاهدا امام بوبة معب رفح



من امام بوابة معبر رفح بالجانب المصرى