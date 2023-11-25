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مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق الإسكندرية الصحراوى

السبت، 25 نوفمبر 2023 02:51 م
مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق الإسكندرية الصحراوى اسعاف، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك أثناء عبورها الطريق، صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وفور تلقى بلاغ يفيد وقوع حادث مروري بطريق الإسكندرية الصحراوى، توجهت سيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
 






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