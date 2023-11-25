مستشار أبو مازن: إسرائيل استثمرت 7 أكتوبر لتهجير الشعب الفلسطينى

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قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، إن العدوان الإسرائيلى على غزة والتى تحاول أن تبرره بما حدث فى 7 أكتوبر هو عدوان يرتقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مبينا فى الوقت نفسه أن إسرائيل استغلت هذه الفرصة واستثمرتها فى استخدام مخطط كبير وقديم طالما تحدث عنه قادة الاحتلال وهو محاولة تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار الهباش، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" مساء اليوم /السبت/، إلى أن الهدنة الإنسانية خطوة جيدة لوصول المساعدات وتبادل الأسرى، معربا عن أمله فى اكتمالها من الجميع، كما نوه بأن مصر تواصل جهودها وكذا قطر من أجل تثبيت هذه الهدنة ووقف العدوان إلى أمد غير محدود وأن يكون شاملا إلى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



وتابع إننا نريد إعادة الاعتبار إلى الأصول والأسس الأساسية الحقيقية للقضية الفلسطينية، مضيفا إن قضيتنا قضية شعب يبحث عن الحرية والاستقلال.



وحول إعلان كتائب القسام تأجيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن الإسرائيليين والتهديد الإسرائيلى بعودة العمليات العسكرية فى حال عدم تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، قال الهباش إننا لا نشعر باستغراب من حدوث هذا لأننا على علم بالتلاعب والمراوغة والمخادعة التى تتميز بها دولة الاحتلال، ويجب على العالم أن يحاصر هذه الدولة التى ترتكب كل جرائم الحرب فى حق الشعب الفلسطيني.