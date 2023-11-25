محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل لاعب الزمالك السابق

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع، وتأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق.

قتل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

نجل لاعب الزمالك

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان، لجلسة 25 فبراير .

إعدام

قضت محكمة جنايات الفيوم بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحمن جلال 28 عاما، لاتهامه بقتل شاب داخل كافيه، بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم.