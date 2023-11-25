محافظ القليوبية: إزالة 1148 حالة تعد على الأراضى الزراعية و519 حالة مخالفات

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إزالة 32 حالة تعدى بمركز ومدينة الخانكة، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي علي مساحة 4000 متر، بحوض كامل وجنينه خميس بقرية القلج مركز ومدينة الخانكة، وجاءت الحملة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

فيما صرحَ محافظ القليوبية، أن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر من إزالة 1148 حالة، على مساحة (72 فدان و4 قيراط و10 سهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و519 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 66609م2، باجمالى 1667 حالة (مباني / زراعة) وتم تحرير501 محضر للمخالفين.

وأكدَّ "الهجان"، خلال جولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.

وفي السياق ذاته شددَّ المحافظ، علي جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.