محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية

الغربية - عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تجرى أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 693 مقرا وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدا قيامة بجولات ميدانية موسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية كافة اللجان.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية