محافظ الجيزة يتفقد حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارى بالمنيب

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قبل قليل، انتظام العمل داخل سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب، أحد أهم المشروعات التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة مؤخرًا بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية.

وتابع محافظ الجيزة خلال جولته بالسوق يرافقه محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة، واللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة، حركة البيع والشراء، حيث التقى عددًا من الباعة وأصحاب البائكات، والمواطنين المترددين على السوق، واطمأن على سير العمل وانتظام حركة البيع والشراء والتزام الباعة بأماكنهم المخصصة وبالأسعار المحددة.

جديرٌ بالذكر أن السوق يقام على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع لعرض الأسماك ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، ويضم مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2، به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.