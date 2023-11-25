كوبا تعتزم تطبيق نظام الدفع الروسى "مير" بشكل كامل بنهاية العام الحالى

أ ش أ

أفاد وزير السياحة الكوبى خوان كارلوس جارسيا جراندا، بأن بلاده تعتزم الانتهاء من إنشاء نظام الدفع ببطاقات "مير" لدفع ثمن السلع والخدمات فى الجمهورية بحلول نهاية عام 2023.

وذكر الوزير - على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم /السبت/ - "يبدأ التقديم تكنولوجيا فى كوبا لاستخدام بطاقات مير الروسية كوسيلة للدفع، وستنتشر هذه العملية تدريجيًا فى جميع أنحاء البلاد؛ بدءًا من المواقع السياحية فى هافانا وفاراديرو وجزر سييغو دى أفيلا وكاماجوى"، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء منه هذا العام 2023، وسيتم طرح الخدمة فى معظم مرافق القطاع السياحى وسلاسل المتاجر ومراكز الخدمة فى جميع أنحاء الجزيرة.



وأضاف الوزير الكوبى - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن العديد من البنوك فى هافانا بدأت فى قبول الدفع بواسطة بطاقات "مير" فى منتصف مارس الماضى، وفى الوقت الحالي، لا يزال غير ممكن الدفع ببطاقة "مير" فى المطاعم والمحلات التجارية.



وتتوقع سلطات كوبا أن يؤدى إدخال نظام الدفع فى الجمهورية إلى جذب المزيد من السياح من روسيا الاتحادية، مما يجعل شروط الدفع أكثر ملاءمة لهم فى سياق العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.