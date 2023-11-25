اليوم السابع
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قومى المرأة يشيد بمبادرة منتدى شباب العالم: خطوة مهمة لتعزيز مساعى السلام

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:37 م
قومى المرأة يشيد بمبادرة منتدى شباب العالم: خطوة مهمة لتعزيز مساعى السلام الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب

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أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بمبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، والتي أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاقها، وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.
 
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية والتقدير لإدارة منتدى شباب العالم لإطلاق هذه المبادرة الهامة، ودعوة منتدي شباب العالم نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة، مشيدة بأهداف المبادرة السامية والتي تدعو لتوحيد كل الجهود الدولية وتوحيد شباب العالم لتعزيز مساعى السلام العالمى.
 
يذكر أن هذه المبادرة تأتى بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.
 
كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.
 
وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.
 
وتنطلق فعاليات المبادرة علي مدار ثلاث أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلي عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.
 
 
 






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مبادره منتدى شباب العالم

شباب من أجل إحياء الإنسانية



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