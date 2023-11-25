اليوم السابع
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قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم فى ثاني أيام الصفقة.. إنفوجراف

السبت، 25 نوفمبر 2023 11:15 م
قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم فى ثاني أيام الصفقة.. إنفوجراف قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم فى ثاني أيام صفقة التبادل

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 أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت

•             أسماء الأسيرات:

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1.نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

 

2.شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

 

3.ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

 

4.فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس

 

5. إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس

 

6.عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس

 

•  قائمة الأشبال

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1. إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة/ بيت لحم

 

2. إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

 

3.محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

 

4. صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم

 

5. يوسف محمود سالم سبتين/  الخليل

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6. أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة

 

7.عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس

 

8.أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

 

9. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة

 

10.أحمد وليد محمد خشان/ جنين

 

11. شاكر علي سالم بلوط /الخليل

 

12.          وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

 

13.          طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

 

14.          عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية

 

15.          مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين

 

16.          عبد الهادي عزام محمد كامل

 

17.          جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة

 

18.          محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس

 

19.          عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

 

20.          مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة

 

21.          شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

 

22.          ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا

 

23.          عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين

 

24.          محمد طارق سليم حواشين /جنين

 

25.          صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

 

26.          وسام مروان عبدالسلام تميمي /رام الله والبيرة

 

27.          محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس

 

28.          يزن جبر عبدالجبار الحسنات/ بيت لحم

 

29.          محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم

 

30.          قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

 

31.          أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة

 

32.          رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين

 

33.          حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة /قلقيلية

 







غزة

اسيرات

اسراء الجعابيص

نورهان خضر

ميسون الجبالى

فدوى نزيه

الاسرى الفلسطينيين



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