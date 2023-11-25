قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم فى ثاني أيام الصفقة.. إنفوجراف

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت
• أسماء الأسيرات:
1.نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس
2.شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس
3.ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم
4.فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس
5. إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس
6.عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس
• قائمة الأشبال
1. إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة/ بيت لحم
2. إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم
3.محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم
4. صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم
5. يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل
6. أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة
7.عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس
8.أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم
9. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة
10.أحمد وليد محمد خشان/ جنين
11. شاكر علي سالم بلوط /الخليل
12. وائل بلال شاكر مشة/ نابلس
13. طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية
14. عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية
15. مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين
16. عبد الهادي عزام محمد كامل
17. جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة
18. محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس
19. عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس
20. مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة
21. شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
22. ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا
23. عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين
24. محمد طارق سليم حواشين /جنين
25. صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس
26. وسام مروان عبدالسلام تميمي /رام الله والبيرة
27. محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس
28. يزن جبر عبدالجبار الحسنات/ بيت لحم
29. محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم
30. قسم خالد محمد مصاروة/ جنين
31. أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة
32. رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين
33. حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة /قلقيلية
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