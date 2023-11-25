غلق التسجيل الإلكترونى بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

أغلقت النيابة الإدارية التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2023.

وأتاحت النيابة الإدارية التسجيل للحصول على الوظيفة إلكترونيا عبر موقعها الرسمى: https://pro.apsys.app، حتى أمس الجمعة 24 نوفمبر.

واشترطت النيابة الإدارية في المتقدم عددة شروط وهي:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.