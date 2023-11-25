غادة شلبي تستعرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

محمد أسعد

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وفداً من المدرسة الوطنية للسياسة العامة بدولة باكستان يضم مجموعة من كبار المسئولين بحكومة باكستان وذلك أثناء زيارتهم لمصر في إطار برنامجهم التدريبى للقاء عدد من ممثلي الحكومة المصرية للاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المناحى.

وحضر الاجتماع الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد حجاج مدير عام الادارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، والأستاذ أحمد على مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى.

ورحبت نائب الوزير بالوفد، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير عوامل الأمن والأمان والسلامة للسائح وتنفيذ الحملات الترويجية التي تؤكد على قيام المقصد المصرى بتطبيق المعايير والضوابط التي تضمن ذلك إلى جانب الرقابة على الشركات السياحية للتأكد من تنفيذها للبرامج السياحية في إطار هذه الضوابط وأن السائح يحصل على ما وُعِد به من خدمات.

واستعرضت الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحة أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.

وقامت بالرد على استفسارات الوفد والتي من بينها محاور التعاون التي يمكن تفعيلها في المجال السياحى بين الجانبين المصرى والباكستانى مشيرة إلى التيسيرات المقدمة للسائحين من باكستان من تأشيرات الدخول لمصر.

وتطرق الاجتماع لاستعراض فرص الاستثمار في المجال السياحي في مصر حيث تمتلك مصر العديد من فرص الاستثمار خاصة فى مجال السياحة، بالإضافة إلى استعراض الأنماط المتعددة للمنشآت الفندقية المصرية، والإجراءات التي يتم تنفيذها من قِبل الجهات المختصة قبل حصول المنشأة الفندقية على التراخيص اللازمة لتشغيلها.

وتم الحديث عن الدور الذى تلعبه المكاتب السياحية الخارجية للترويج للمقصد المصري والمتابعة المستمرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق للعمل على زيادتها، وما تقوم به الهيئة للترويج لعدد من المقاصد السياحية المصرية لتسليط الضوء بشكل كبير على إمكانياتها الفريدة، إلى جانب تنفيذ عدد من آليات الترويج مثل تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وبرامج تحفيز الطيران.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء الوفد على ما تم تناوله من نقاط هامة وإجابة عن استفساراتهم خلال هذا الاجتماع.

وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من مقومات جاذبة في مصر وانبهارهم بالآثار المصرية التي لا تزال تحتفظ برونقها وروعتها حتى الآن مثمّنين على الخبرات المصرية في هذا المجال.