علامات الفرح على ملامح الطفلة الفلسطينية "سيلا" بسبب الهدنة.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

أصبحت الطفلة الفلسطينية "سيلا"، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهورها المميز في الكثير من الفيديوهات أثناء تلقيها للعلاج داخل إحدى المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن فقدت والدتها وشقيقها إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وفي فيديو جديد للطفلة "سيلا"، ظهرت وهي محمولة على الأعناق من قبل شاب فلسطيني خارج أروقة المستشفى التي كانت تمكث فيه وتتلقى فيه العلاج، ويظهر عليها علامات الفرح بسبب اتفاق الهدنة وتوقف القصف الإسرائيلي الغاشم.



الطفلة سيلا اليوم



الطفلة سيلا في احدث ظهور لها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن مصدرا مصريا رفيع المستوى قال إنه تم بذل مجهود كبير مع الاشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بـ قطاع غزة و الأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.