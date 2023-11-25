عقد الصلح بين عائلتين فى المنيا بعد 5 سنوات من الخصومة الثأرية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع الحكماء والمجالس العرفية من عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتين لإنهاء خصومة ثأرية امتدت 5 سنوات من الثأر في 9 أغسطس 2018، وذلك بسبب النزاع على طريق زراعي يربط بين أرض عائلة فرج معوض وعائلة هدية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة، حيث أسفر النزاع عن مقتل ع. م على يد احد افراد العاىلة الاخرى والذي نجحت قوات الأمن بالمنيا في القبض عليه.

واسفرت الجهود الأمنية عن عقد جلسة مصالحة في سرادق ضم 2000 شخص من المواطنين ورموز العائلات والقيادات الشعبية، وبحضور القيادات الأمنية وعلى رأسهم مدير أمن المنيا اللواء محمد ضبش واللواء حاتم ربيع مدير المباحث، واللواء نادر دربالة مساعد مدير الأمن لجنوب المنيا، والعقيد علاء جلال رئيس البحث الجنائي لجنوب المنيا، والرائد محمد عبد الغني رئيس مباحث ديرمواس، والرائد حسام العريني مباحث ديرمواس.

وتم الاتفاق على تسليم الكفن ووضع شرط جزائي بقيمة 5 ملايين جنيه مصري، وتقبلت عائلة القتيل العزاء داخل السرادق المقام للصلح وأقسموا على صفاء النفوس، وعدم العودة للخلاف مرة أخرى.

فيما أخذت مديرية أمن المنيا، على عاتقها فض هذا النزاع خلال جلسة صلح عرفي، بين العائلتين، واستمرت في الجهود الأمنية لعدم استمرار وتجدد الخلاف مرة أخرى بينهما.

جدير بالذكر أن العقيد علاء جلال رئيس مباحث جنوب المنيا، نجح في فض منازعات وعقد جلسات صلح بين مئات العائلات في الصعيد تحقيقاً للاستقرار في الشارع المصري.