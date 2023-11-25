طلاب مدرسة بالأقصر يطلقون رسالة سلام للعالم لحماية أطفال فلسطين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم زيارة لعدد من أطفال مدرسة الراهبات وهم يرتدون الملابس الفرعونية ويرفعون أعلام مصر، داخل معبد خنوم بمدينة إسنا، ووكالة الجداوى التراثية، والسوق السياحى التاريخي بإسنا، لإستقبال السياح بالورود والهدايا وإطلاق رسالة سلام للعالم لحماية أطفال فلسطين خلال الفترة المقبلة.

ورصد "اليوم السابع" جولة الأطفال من مدرسة الراهبات وسط فرحة كبيرة وحفاوة من الأفواج السياحية التي تزور مدينة إسنا فى تلك الفترة، حيث قام الأطفال بتوزيع الهدايا على السياح، بجانب الحديث معهم من المعلمات بالمدرسة للتأكيد على إطلاق رسالة سلام لحماية كافة أطفال العالم فى حياتهم، وكذلك مناشدة العالم أجمع بحماية أطفال فلسطين وعودتهم لحياتهم الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد قالت صباح حلمي مديرة مدرسة الراهبات بإسنا، إنهم قرروا إطلاق رسالة سلام للعالم أجمع من قلب معبد إسنا، داعين الله أن يحمي الأطفال وشعوب العالم من ويلات الحروب ويعيشون حياة هادئة سعيدة وسط أسرهم وعائلات، قائلةً: "الفرعون الصغير المصرى يهدي رسالة إلى العالم من أرض الحضارة الفرعونية، وينادي بالسلام ووقف اعتداءات قتلة الأطفال، وينادي بحماية أطفال فلسطين".



أطفال-المدرسة-بالزي-الفرعونى-داخل-معبد-إسنا



أطفال-المدرسة-بعلم-مصر-داخل-معبد-إسنا



أطفال-مدرسة-الراهبات-جنوب-الأقصر-مع-السياح-بالمعبد



أطفال-مدرسة-الراهبات-جنوب-الأقصر-يزورون-المعالم-التاريخية



أطفال-مدرسة-الراهبات-جنوب-الأقصر-يزورون-المعالم-السياحة



زيارة-أطفال-المدرسة-لمعبد-خنوم-بإسنا



زيارة-الأطفال-للسوق-السياحى-فى-إسنا



سعادة-السياح-بإلتقاط-صور-مع-أطفال-المدرسة



طفل-بالزي-الفرعونى-على-جدران-معبد-إسنا