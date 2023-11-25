طقس خريفى متقلب بالإسكندرية.. رياح مثيرة للأتربة والحرارة 29 درجة.. فيديو

وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت نوة المكنسة التى ضربت المحافظة 3 أيام بأمطار متفاوتة الشدة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 كم فى الساعة .

وسادت حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة اليوم الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وءلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونفت المحافظة ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة .

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبرى فورد وكوبرى كيلوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحى وشارع المستشارين وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزه ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أى تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أى مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

يذكر أن تضرب نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية نهاية شهر نوفمبر ، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة

ونوة" المكنسة" التى تهب فى عادة منتصف نوفمبر قد تأتى متاخرة عن موعدها هذا العام وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.