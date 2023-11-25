طقس الشرقية اليوم.. غيوم ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى 15 درجة "صور"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم السبت، طقس غائم مصحوب برياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 28 والصغرى 15 درجة ونسبة سقوط أمطار 0% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 24 % والرياح 21 كم/ ساعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى اسرع وقت ممكن

واضاف أن لجان من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الاسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وحالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب ، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17.



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