ضبط هارب من سنة حبس بحوزته هيروين فى الشرقية

نشر مواطن على موقع "فيس بوك" تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدى على نجله بالسب والضرب واقتياده معهم من المنزل والاستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل.
وافادت الداخلية في بيان لها انه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى ضبطت الأجهزة الأمنية (نجل الشاكى " له معلومات جنائية" - ومحكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "ضرب" ) وآخر "محدد" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى الصنع وطلقة ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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