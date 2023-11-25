ضبط هارب من سنة حبس بحوزته هيروين فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نشر مواطن على موقع "فيس بوك" تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدى على نجله بالسب والضرب واقتياده معهم من المنزل والاستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل.