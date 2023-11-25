ضبط مخالفات للأسعار فى منشآت سياحية خلال حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية، حيث تم تنفيذ 14 حملة تفتيش على 157 منشأة خلال أسبوع، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات المتابعة والرقابة المستمرة على كافة المنشآت المحلية ومتابعة مدى التزامهم بالأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة لمنع أي استغلال للمواطنين.

وشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، حملات مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت والمحال والأنشطة السياحية، شملت نطاق أحياء شرق، وسط، ومنتزة أول، منتزة ثان، الجمرك، وغرب على مدار الأسبوع.

وقد أسفرت حملات التفيش عن وجود 71منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار و20منشأة تبيع بأسعار أغلى من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة و16 منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، هذا بالإضافة إلى 25 منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.