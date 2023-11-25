اليوم السابع
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ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية في القليوبية

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:02 م
ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية في القليوبية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات  "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).
 
 






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