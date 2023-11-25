صحف العالم تتابع تغطية الهدنة عبر اليوم السابع.. جارديان تستعين بأول صور للرهائن

مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، اتجهت أنظار الصحف العالمية لوسائل الإعلام المصرية وخاصة "اليوم السابع"، لمتابعة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والرهائن والتي تمت برعاية مصرية قطرية أمريكية.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورا منقولة من "اليوم السابع" تظهر نقل الرهائن الإسرائيليين عبر سيارات الصليب الأحمر تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

وفى ثانى أيام الهدنة الإنسانية التى نجحت الدولة المصرية فى إقرارها فى القطاع بعد وساطة شاقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تستعد غزة اليوم، لاستقبال أكبر دفعة مساعدات تدخل إلى الجانب الفلسطيني وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" كما تستعد سيارات الإسعاف لنقل 17 مصابا من الجانب الفلسطيني، ما يشير إلى أن القاهرة انتصرت لفلسطين بعد عدوان دامى أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطينى، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

ومن المنتظر أن يتم اليوم السبت الإفراج عن 13 محتجزا إسرائيليا لدى حماس مقابل 39 معتقل فلسطيني، بموجب اتفاق الهدنة. وفقا للاتفاق، يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود يوميا وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وفى اليوم الأولى من الهدنة دخلت منذ أمس حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية كثفت مصر اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلى والفلسطينى، من أجل تثبيت اتفاق الهدنة الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسى فى قطاع غزة، بحسب ما كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخباري.