شوارع مانهاتن الأمريكية تحتشد من أجل فلسطين في الجمعة البيضاء.. فيديو

يواصل شعوب العالم التنديد بالمجازر التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة، واستغل عدد كبير من سكان ولاية مانهاتن الأمريكية، في حشد عشرات الآلاف من السكان في مسيرة احتجاجية للرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي.
وسرعان ما انتشرت فيديوهات المسيرة الأمريكية الضخمة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي أثني فيها المغردون على ترك خصومات الجمعة السوداء التي يستغلها الجميع في شراء المنتجات بأسعار مخفضة، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية.
يوم "الجمعة السوداء" اهم يوم تجاري في امريكا حيث يتسوق الناس لهدايا عيد الكريسماس. هكذا كانت شوارع مانهاتن. 🇵🇸 pic.twitter.com/Kak3gp4uGa— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) November 25, 2023
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن إسرائيل ستقوم بنقل 100 شاحنة أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بـ قطاع غزة و الأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم.
شوارع امريكا اليوم
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
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