شوارع مانهاتن الأمريكية تحتشد من أجل فلسطين في الجمعة البيضاء.. فيديو

كتب آسر أحمد

يواصل شعوب العالم التنديد بالمجازر التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة، واستغل عدد كبير من سكان ولاية مانهاتن الأمريكية، في حشد عشرات الآلاف من السكان في مسيرة احتجاجية للرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

وسرعان ما انتشرت فيديوهات المسيرة الأمريكية الضخمة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي أثني فيها المغردون على ترك خصومات الجمعة السوداء التي يستغلها الجميع في شراء المنتجات بأسعار مخفضة، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية.

يوم "الجمعة السوداء" اهم يوم تجاري في امريكا حيث يتسوق الناس لهدايا عيد الكريسماس. هكذا كانت شوارع مانهاتن. 🇵🇸 pic.twitter.com/Kak3gp4uGa — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) November 25, 2023

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن إسرائيل ستقوم بنقل 100 شاحنة أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق.