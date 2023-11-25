اليوم السابع
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"شباب من أجل إحياء الإنسانية".. مبادرة جديدة من منتدى شباب العالم (إنفوجراف)

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:49 م
"شباب من أجل إحياء الإنسانية".. مبادرة جديدة من منتدى شباب العالم (إنفوجراف) منتدى شباب العالم

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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.
 
ودعا منتدي شباب العالم كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.
 
تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحيات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.
 
مبادرة جديدة من منتدى شباب العالم
مبادرة جديدة من منتدى شباب العالم
 
كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.
 
وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
 
وتنطلق فعاليات المبادرة علي مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلي عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.
 
التسجيل للمشاركة والحضور عبر الرابط التالي
https://register.wyegypt.com






شباب من أجل إحياء الإنسانية

منتدى شباب العالم

السلام




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