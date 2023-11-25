اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 06:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سنغافورة تسجل أول حالة وفاة لطفل رضيع إثر إصابته بكورونا العام الجارى

السبت، 25 نوفمبر 2023 06:19 م
سنغافورة تسجل أول حالة وفاة لطفل رضيع إثر إصابته بكورونا العام الجارى كورونا
أ ش أ

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أعلنت سنغافورة وفاة طفل رضيع جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19"؛ ليصبح أول حالة وفاة بالمرض فى البلاد تحت سن الـ 12 عامًا للعام الجارى.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية - فى بيان أوردته شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - إن الطفل (الذى يبلغ من العمر 13 شهرًا) لم يكن مطعمًا ضد فيروس كورونا المستجد وكان لديه ما وصفته بـ "تاريخ طبى خطير لظروف خلقية" مع تشخيص سيئ قبل إصابته بعدوى الفيروس.


وأوضحت أن مخاطر الإصابة بأعراض شديدة لـ "كوفيد-19" بين الأطفال الصغار أقل من تلك المخاطر بين البالغين الأكبر سنًا، لكن لا يزال من الممكن حدوث نتائج شديدة للمرض، خاصة بين هؤلاء الذين لديهم ظروف طبية كامنة والذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس.

 

 







كورونا

سنغافورة

فيروس كورونا

كوفيد 19



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