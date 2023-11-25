روسيا تجدد دعمها لدور وكالة الأونروا فى المنطقة

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بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارينى، الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وذكرت الخارجية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن الطرفين ناقشا الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، مع التركيز على الجهود الإنسانية التى تبذلها الأونروا فى قطاع غزة والضفة الغربية فى سياق التصعيد الحالي.



وأعرب الجانب الروسى مجددا عن دعمه لأنشطة الأونروا، مشيرا إلى أهمية دور الوكالة فى المنطقة.