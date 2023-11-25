درة محمية وادى الجمال.. شاهد جمال منطقة القلعان فى مرسى علم (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم محافظة البحر الأحمر 3 محميات طبيعية خلابة تضم شواطئها شعابا مرجانية نادرة وكائنات بحرية نادرة أيضا وهي محمية الجزر الشمالية شمالاً ومحمية علبة، ومحمية وادى الجمال بمرسى علم، حيث إن تلك المحمية تضم منطقة القلعان درة المناطق البحرية وأندرها، وتعتبر أفضل مناطق بحرية فى المحمية.

وتعتبر منطقة القلعان أو قرية القلعان تتبع لمحمية وادي الجمال، وأنه تم وضع تصور وتخطيط بيئى سياحى فريد قائم فى الأساس للحفاظ على الاستدامة وتحقيق تنمية السياحة البيئة دون تغيير معالم المنطقة، وذلك لإحياء الهدف الأساسي، وهو مساعدة السكان المحللين هناك والحفاظ على البيئة هناك.

كما أن القلعان لها دور كبير فى التوازن البيئى، حيث إن أشجار المانجروف الموجودة فيها يمتص المياه ويقوم بعملية فلترة الملح، لافتًا إلى أن الطيور المهاجرة تنزل تضع بيضها ما بين تلك الأشجار.

وتعد القلعان من أولى المناطق السياحية التي يزورها السياح لمرسى علم للاستماع بالطبيعة والاسترخاء على شاطئ حنكوراب، وأن رجال المحميات هناك بالتنسيق مع السكان المحللين يحافظون على الحياه البيئة من خلال إرشادات توعية فى كل مكان لكل الزائرين.