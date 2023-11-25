خلى بالك.. علامات مبكرة تكشف إصابتك بالتهاب المرارة

كتبت مروة محمود الياس

المرارة عضو صامت بالجسم، لا يظهر الكثير من الأهمية ولكن عند التهابها أو إصابتها بمشكلة، تصبح مضاعفاتها خطيرة جدا، ولذا لا بد من الانتباه لأية إشارة مرضية يرسلها هذا العضو الخفى حتى لا تتفاقم الحالة وتضطرب كانفجار المرارة.ذكر تقرير مفصل نشر بموقع " chi saint joseph health"، أن المرارة عضو كمثرى الشكل، لا تظهر به أيه مشكلات إلا عند التهاب واضح بها، أو عند حدوث مشكلة بأية قناة صفراوية.

من أبرز المشكلات التى تصيب المرارة، أنها قد تلتهب، أو تتكون عليها الحصوات، أو قد تتكون عليها أيضا السرطانات والأورام.

وأوضح التقرير أن هناك فئات بعينها هم الأكثر عرضة لأية مشكلة قد تصيب المرارة، فبسبب عوامل أو أمراض جسدية لديهم، تصبح فرص الإصابة بأمراض المرارة لديهم أعلى عن أقرانهم، ومن بين هؤلاء، من يعانون مشكلة بالكبد، أو مرضى السكر بشكل خاص، وكذلك من ينقصون أوزانهم بشكل سريع ومتعمد، فضلا عن من يعانى السمنة المفرطة أيضا، كلهم عرضة لنفس المشكلة.

وأشهر مشكلات المرارة هو إصابتها بالالتهاب، ويعتقد البعض خطأ أن لا أعراض لهذا الالتهاب سوى ألم البطن، إلا أن التقرير ذكر مجموعة متنوعة من الأعراض المختلفة، التى قد تنبئك مبكرا أن لديك مشكلة التهابية بها، ومن بين هذه العلامات الظاهرة، أن يعانى الشخص من حمى وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة لا يمكن السيطرة عليها بالمسكنات العادية، كذلك الشعور بحالة من البرد أو القشعريرة غير مبررة.

وأوضح التقرير علامات أخرى لالتهاب المرارة، منها، ألم مبرح لا يتوقف بالمسكنات ولا يتمكن الشخص خلاله من الراحة، أو الجلوس بشكل طبيعى، فضلا عن بدء تحول بياض العين إلى اللون الاصفر بشكل واضح، إضافة إلى الرغبة الشديدة فى التقيؤ، أو القىء المتكرر بالفعل، وهذه العلامات تستلزم العرض العاجل على المختص، الذى يحدد درجة الالتهاب ويحدد الخيار العلاجى.