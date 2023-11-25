اليوم السابع
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حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي تطلق مباردة "الأكثر مشاركة" بالغربية

السبت، 25 نوفمبر 2023 09:20 م
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي تطلق مباردة "الأكثر مشاركة" بالغربية مؤتمر جماهيري - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أعلنت الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمحافظة الغربية، عن إطلاق مبادرة بين قرى ومدن ومراكز محافظة الغربية من ناحية الأكثر مشاركة للتصويت فى العملية الانتخابية الرئاسية ديسمبر المقبل تحمل عنوان "الأكثر مشاركة ".

 جاء ذلك بحضور أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمحافظة الغربية، النائب محمد عريبى، والنائب أحمد الجحش، والنائب طلعت عبد القوى، والنائبة دعاء عريبى واللواء أحمد عبد الوهاب والدكتورة زينب سامى وآية ياسر، وذلك بمقر الحملة الرسمية بمحافظة الغربية صرح بذلك أحمد قنديل المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى بالغربية عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة فى العملية السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن مشاركة المواطنين وبكثافة واجب وطنى بنص دستور مصر، وهو أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير فى صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطى والحرص على المشاركة الشعبية فى صنع القرار كما أن المشاركة درع الوطن فى التصدى لأى تحديات مقبلة.

وأوضح أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى بالغربية أن الدعوات السلبية بعدم المشاركة، هدفها النيل من الدولة المصرية وتشويه العرس الديمقراطى الذى تسير إجراءاته فى مناخ من النزاهة والشفافية وأن أعضاء ومنسقى الحملة يعملون كفريق واحد تحت راية الوطن معلنين أن الحملة سوف ترصد جوائز تقديرية للفائزين بالمراكز الثلاثة سواء كان للقرى أو للمدن أو للمراكز بمحافظة الغربية مع تقديم خدمات لتطويرها.

 







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