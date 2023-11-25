حملة "السيسى" تبرز المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم مرشحها بالمحافظات

حزب مستقبل وطن
- نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.
حزب حماة الوطن
- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالسويس، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.
حزب الإصلاح والنهضة
- نظم حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، لقاءات مع المتطوعين، لمتابعة الحملة والتدريب على الحملات الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس.
التيار الإصلاحي الحر
- نظم التيار الإصلاحي الحر، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمحافظة المنوفية.
حزب الغد
- نظم حزب الغد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة لدعم وتأييد المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حملة يلا سيسي
- نظمت حملة «يلا سيسي»، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بالزنكلون محافظة شرقية وبحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات الشبابية والأحزاب والقوي السياسة.
حزب الجيل الديمقراطي
- اقام حزب الجيل الديمقراطي مؤتمرا جماهيريا بقرية أبو غالب بشمال محافظة الجيزة وذلك استكمالا للمؤتمرات الجماهيرية التي قام بها الحزب في العديد من محافظات الجمهورية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
حزب مصر أكتوبر- نظم حزب مصر أكتوبر مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024 مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
حزب مستقبل وطن
حزب مصر اكتوبر
فرحة المواطنين خلال دعم الرئيس السيسي
حزب الغد
حزب حماة الوطن المنيا
حزب حماة وطن بني سويف
حزب مستقبل وطن البحيرة
حزب مستقبل وطن جنوب سيناء
حزب مستقبل وطن دمياط
حزب مستقبل وطن
حزب مصر اكتوبر
فرحة المواطنين خلال دعم الرئيس السيسي
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