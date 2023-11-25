حملة "السيسى" تبرز المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم مرشحها بالمحافظات

حزب مستقبل وطن - نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

- ‏عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مؤتمراً جماهيرياً لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، مؤتمرًا جماهيرياً حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ،داخل الصالة المغطاه بالقرية الأولمبية بمدينة شرم الشيخ.