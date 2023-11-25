حضور جماهيري بمؤتمر حزب الوفد لدعم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالغربية

الغربية محمد طارق

شارك المئات من أهالى مراكز ومدن محافظة الغربية، مساء اليوم، بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الوفد بقاعة مؤتمرات فى جامعة طنطا، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب والنواب والشخصيات العامة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العليا لحزب الوفد فى الغربية، الذى رحب بالحضور وأكد أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب داخل الجمهورية والذى به كوادر على أعلى مستوى من العلم، والتى شاركت الدكتور عبد السند فى وضع البرنامج الانتخابى.

وأضاف: على جميع المواطنين عدم الاستماع إلى الأحاديث الهدامة والتى تسعى إلى هدم الثقة بين المواطنين والمرشحين، موضحاً أنه على الجميع من الشباب والنساء وكبار السن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم فى تاريخ مصر لأنه واجب وطنى، مشيراً إلى أن مواطنى محافظة الغربية سيشاركون بكل قوة فى هذا الانتخابات.

وأشار إلى أن الغربية صاحبة التاريخ الوطنى الكبير وأحد أهم معاقل الوفد، حيث خرج منها الزعماء مصطفى باشا النحاس رئيس الحكومة المصرية قبل عام 1952 والنائب عبد الفتاح باشا حسن وزعيم الطلبة محمد عيد والدكتور أحمد أبو إسماعيل والدكتور محمد على شتا وغيرهم من زعماء وقادة السياسة بمصر أبناء الوفد الذى يمتد تاريخه إلى عام 1918برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول.

فيما قال المرشح الرئاسى عبد السند يمامة مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية، أنه أعد برنامج اقتصادى سيدعم النهوض بالدولة المصرية خاصة فى قطاع السياحة والتربية والتعليم، والنهوض بالمواطن المصرى فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى تشهدها.

وأضاف: أبناء محافظة الغربية. يسطرون اليوم ملحمة تاريخية فى المشاركة بهذا المؤتمر الجماهيرى والذى يعد المؤتمر الثالث منذ إعلان الترشح، موضحاً أن الإصلاحات التشريعية هو المحور الثانى، وتأتى الإصلاحات الاقتصادية من أهم محاور البرنامج التى يتم فيها تناول بعض الحلول للمشاكل التى يمر بها المواطن المصرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمته اللجنة العليا للحزب فى الغربية، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، لدعم المرشح الرئاسى عبد السند يمامة.