حزب مصر الحديثة بسوهاج ينظم مؤتمرًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بمحافظة سوهاج مساء اليوم السبت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمنطقة سيتى بمدينة سوهاج لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم آيات من القرآن الكريم، وسط حضور آلاف المواطنين من شتى مراكز محافظة سوهاج، دعماً للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء إبراهيم الزيات، أمين عام المحافظة، فى بداية كلمته أنه يتقدم بالشكر لجميع الحضور، والشكر للدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة لجهوده المبذولة لإثبات حياة حزبية راقية، ودعم المشاركة السياسية بمحافظة سوهاج.

وأشاد "الزيات" بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في تطوير الصعيد، ومشاريع حياة كريمة القائمة، مؤكداً على دعمه لفترة رئاسية جديدة لإستكمال مسيرة البناء والتنمية مناشدا الجميع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي،، كما يقدم الشكر للواء أحمد فهمى أمين عام حزب مصر الحديثه.