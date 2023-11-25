جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة بدون طيار في البحر الأحمر

كتب أحمد جمعة

أعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلى، السبت، اعتراض طائرة من دون طيار في منطقة البحر الأحمر.

فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنه في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية، جاء ذلك في بيان مقتضب.

واستجابت حركة حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعه مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطبني من السجون الإسرائيلية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم.