اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية غدا.. والصرف الصحى ترفع حالة الطوارئ

السبت، 25 نوفمبر 2023 05:00 م
توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية غدا.. والصرف الصحى ترفع حالة الطوارئ طقس الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ ، طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية غدا الأحد، وتم رفع درجة الاستعداد ،ونتشر السيارات والبدالات في الأماكن المخططة لها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ، وتوقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة
 
وشهدت محافظة الإسكندرية، أجواء خريفية متقلبة من رياح مثيرة للرمال والأتربة وغيوم، وسجلت الإسكندربة اليوم 29 درجة فى العظمى و 20 درجة فى الصغرى .
 
وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت نوة المكنسة التى ضربت المحافظة 3 أيام بأمطار متفاوتة الشدة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 كم فى الساعة .
 
وسادت حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.
 
يذكر أن تضرب نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية نهاية شهر نوفمبر ، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة.
 
ونوة" المكنسة" التى تهب فى عادة منتصف نوفمبر قد تأتى متاخرة عن موعدها هذا العام  وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.
 
 
 
 






الاسكندرية

امطار الاسكندرية

نوات الاسكندرية

حالة الطقس

طقس الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة