توافد أعضاء الحرية المصرى على مؤتمر دعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدأ توافد قيادات وأعضاء حزب الحرية المصري، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، في إحدي قاعات منطقة سموحة بالإسكندرية، والذي ينظمه حزب الحرية المصري ، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب .

وبحضور كل من الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب ، الدكتور عطية الفيومي نائب رئيس الحزب ، والمهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ،والمهندس أحمد إدريس أمين التنظيم، والنائبة جيهان بيومي عضو مجلس النواب، والنائب أحمد مهني عضو مجلس النواب الأمين لعام للحزب، وأشرف الجبالي الأمين العام المساعد وأمين الإعلام ،وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والقيادات بمحافظة الإسكندرية .

ودعا الدكتور ممدح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، جميع المواطنين المصريين، إلى ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع للرئيس عبد الفتاح السيسى، لكى نرد على جميع المتربصين بالوطن، ونبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.



بدء توافد علي مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحزب الحرية المصري



بدء توافد علي مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية



توافد بصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحزب الحرية بالإسكندرية



توافد قيادات حزب الحرية المصري بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي