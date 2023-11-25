تكليف مدير جديد بمستشفى بلبيس المركزى.. ووكيل صحة الشرقية يشدد على رفع كفاءة الخدمات

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير جديد لإدارة مستشفى بلبيس المركزي، بعد إعفاء السابق من منصبه، و أجري مرور مفأجاة لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقييم أداء العمل بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، ووجه بزيادة عدد التروليات والكراسي المتحركة بالقسم، وتعزيز القوى البشرية من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، كما تفقد وحدة الأشعة العادية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفى من قبل وزارة الصحة والسكان، موجهاً بتوفير الكاستات اللازمة للعمل على الفور وبدء التشغيل التجريبي اليوم للوحدة الجديدة الموجودة بالاستقبال، تيسيرا على مرضى الطوارئ من الإنتقال إلى قسم الأشعة، ويصل بذلك عدد أجهزة الأشعة العادية إلى 3 أجهزة، كما شدد على مشرفي شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل الأقسام الطبية المختلفة وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ.

وتفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تأكد من توافر جميع الفلاتر الخاصة بالغسيل الكلوي بمقاساتها المختلفة، موجهاً مديرة إدارة الكلى بالمديرية، بعمل حملات توعية للمرضى عن وظيفة العقارات المعالجة لهم شهرياً، وأهمية الربط بينها وبين الفحوصات المعملية الشهرية لتحديد الجرعات الخاصة بهذه الأدوية، كما اطمأن على محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، والتأكد من إجراءات الصيانة الدورية اللازمة لها.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا من الإدارة الجديدة للمستشفى، في حضور الجهاز الإشرافي بالمديرية، ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، ناقش خلاله خطة العمل السابقة والقادمة، ونقاط القوة ونقاط الضعف، والعمل على معالجة نقاط الضعف، ومعالجة أي سلبيات، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل بالمستشفى.