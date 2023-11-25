تعمير أرض الفيروز.. 6.5 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية شمال سيناء

كتبت نورا فخرى

تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بتنمية سيناء، في شتي المجالات والقطاعات التنموية.

وفي هذا الصدد، نشير إلى توجيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استثمارات حكومية لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 2.994 مليار جنيه.

ويلاحظ من استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو %50)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3%، 5% على الترتيب.

ومن هذا المنطلق نلقى الضوء على أهم المشروعات المدرجة تحت بند "مجال الخدمات الأخرى":

1- استكمال إنشاء مبانٍ خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل.

2- رفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى.

3- إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة.

4- تطوير ورفع كفاءة مجزر بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء نظيفة للمواطنين بجودة عالية، فضلا عن 3 الاستفادة من مخلفات المجازر وإعادة تدويرها.

5- إنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية.

6- استكمال تطوير وتجهيز ديوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة.

7- استكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25 م (مقاولة الهيئة قطة عام 2024/25 الهندسية للقوات المسلحة).

8- تطوير منظومة الحماية المدنية آلات ومعدات.

9- تطوير منظومة الإنارة بتوريد وتركيب محول بالكشك قدرة 300 ك.ف.أ بالمشتملات وأعمدة منخفض بنخل القديمة، وتدعيم تجمع الشياخة بعدد 50 عمود منخفض.

10- تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

11- تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

12- تطوير منظومة الإنارة.

13- ترميم وتطوير المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بشبة جزيرة سيناء.