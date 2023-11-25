تعرفى على أعراض طبيعية خلال الدورة الشهرية ونصائح صحية

كتبت إيناس البنا

تلاحظ الكثير من السيدات زيادة فى الوزن قبل موعد الدورة الشهرية بجانب العديد من التقلبات المزاجية والعاطفية التي تمر بها خلال تلك الفترة، ولكن هل من الطبيعى بالفعل زيادة الوزن خلال تلك الفترة.

في هذا السياق أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن السيدة تتعرض للكثير من التغيرات الهرمونية قبل وخلال الدورة الشهرية من بينها احتباس الماء والسوائل تحت الجلد، وهو ما يسبب الشعور بوجود زيادة في الوزن قبل بدء الدورة الشهرية.

وأضاف استشارى النساء في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن هذه التغيرات تحدث بسبب هرمون البروجسترون السائد خلال فترة الدورة الشهرية، مع احتباس الماء تحت الجلد قد تشعر بوجود زيادة طفيفة تتراوح من 250 إلى 500 جرام، وفى بعض الأحيان قد تصل إلى 750 جرام، وهذه زيادة طبيعية تختفى مع انتهاء الدورة الشهرية وخروج كل السوائل من الجسم بما فيها البويضة بمحتوياتها وبطانة الرحم السميكة التي تنزل مع الدورة الشهرية.

ولكن على الجانب الآخر كشف الطبيب أن بعض السيدات مع التقلبات المزاجية الهرمونية الشديدة التي تتعرض لها قبل وخلال الدورة الشهرية، قد تشعر بالرغبة في تناول الكثير من الطعام بصورة مفرطة، وهو ما يسبب زيادة حقيقية في الوزن وليس لها علاقة بالزيادة الطفيفة التي تحدث خلال فترتها الطبيعية، لذا يجب الانتباه إلى نوعية وكمية الطعام الذي تتناوله المرأة خلال تلك الفترة.

وأشار الطبيب إلى أنه من بين الأعراض الأخرى التي قد تشعر بها المرأة قبل الدورة الشهرية الشعور بالإجهاد والتعب، والشعور بالامتلاء في منطقة الثدى، وتقلبات مزاجية ومزاج عصبي، وكلها أعراض طبيعية تختفى مع انتهاء الدورة الشهرية.