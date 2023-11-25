بطريرك الكاثوليك يترأس قداس منح درجة المرتل لشمامسة بكنيسة العذراء بعزبة النخل

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ، قداس منح درجة المرتل لعدد من شمامسة كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

وجاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تحدث صاحب الغبطة في كلمة العظة حول أهمية الالتزام بممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين دائمًا، وفعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي نهاية القداس، تم توزيع الهدايا التذكارية، من قبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتقاط الصور الختامية معه.