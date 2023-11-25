اليوم الثانى للهدنة.. 13 محتجزا بغزة و39 فلسطينيا فى انتظار الإفراج (إنفوجراف)

فى اليوم الثانى للهدنة فى قطاع غزة، تستمر الدولة المصرية فى تكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل لإطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين لدى الفصائل فى غزة، كما يستمر معبر رفح البري مفتوحًا بشكل دائم أمام حركة عبور مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة لمساندة الشعب الفلسطيني.

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن تسلم مصر كشفًا بأسماء عدد 13 محتجزًا بقطاع غز ة، وعدد 39 فلسطينيًا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.

واختتم ضياء رشوان تصريحاته، بأن الجهود المصرية بالتنسيق مع كل الأطراف، أسفرت عن تحرك اليوم، ما يزيد عن 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة.