النائب حازم الجندي: "على الجميع المشاركة بالانتخابات الرئاسية كواجب وطني"

الغربية محمد طارق

قال النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العليا لحزب الوفد فى الغربية، أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب داخل الجمهورية والذى به كوادر على أعلى مستوى من العلم، والتى شاركت الدكتور عبد السند فى وضع البرنامج الإنتخابى.

وأضاف: على جميع المواطنين عدم الاستماع إلى الأحاديث الهدامة والتى تسعى إلى هدم الثقة بين المواطنين والمرشحين، موضحاً أنه على الجميع من الشباب والنساء وكبار السن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم فى تاريخ مصر لأنه واجب وطنى، مشيراً إلى أن مواطنى محافظة الغربية سيشاركون بكل قوة فى هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن الغربية صاحبة التاريخ الوطنى الكبير وأحد أهم معاقل الوفد، حيث خرج منها الزعماء مصطفى باشا النحاس رئيس الحكومة المصرية قبل عام 1952 والنائب عبد الفتاح باشا حسن وزعيم الطلبة محمد عيد والدكتور أحمد أبو إسماعيل والدكتور محمد على شتا وغيرهم من زعماء وقادة السياسة بمصر أبناء الوفد الذى يمتد تاريخه إلى عام 1918برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمته اللجنة العليا للحزب فى الغربية، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، لدعم المرشح الرئاسى عبد السند يمامة.