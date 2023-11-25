"المشاركة السياسية واجب وطنى" ندوة لمركز إعلام قنا بقرية الترامسة

قنا صابر سعيد

نظم مركز إعلام قنا ، تحت عنوان" المشاركة السياسية واجب وطنى" فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، التى أطلقها الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع تحت عنوان "صوتك مستقبلك انزل وشارك" للتوعية بأهمية المشاركة السياسية.

أقيمت الندوة فى ديوان عائلى بقرية الترامسة، استهدف عددا كبيرا من أهالى القرية، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيها عفاف الخطيب، عضو المجلس القومى للمرأة، ومحمود تغيان، ومحمد حجاجى، مسئول مجلس الوطنى للشباب بقنا.

تضمنت فعاليات الندوة التعريف بأهمية المشاركة السياسية، كونها أحد الحقوق الهامة التى نص عليها الدستور، لكل من تنطبق عليه الشروط اللازمة، مع حث المواطنين على المشاركة لصناعة مستقبل الأجيال القادمة التى سوف تجنى ثمار ما تصنعه الأجيال الحالية.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لها أهمية خاصة، حيث تمر مصر ووطننا العربى بظروف استثنائية، يستوجب أن يكون هناك اتحاد وتكاتف بين كافة فئات الشعب، لكى نعبر بهذه الانتخابات إلى بر الأمان ونؤكد للعالم أجمع بأن شعب مصر لديه وعى كاف وفكر متحضر للمشاركة بصورة حضارية.

وأضاف مدير مجمع إعلام قنا ، بأن الندوة تستهدف الوصول إلى كافة المواطنين بمختلف فئاتهم فى كافة المناطق، من أجل توصيل رسالة هادفة وموضوعية، تنفيذاً لتوجيهات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بضرورة التواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع.

وقال محمود تغيان، إن المشاركة الايجابية دليل على وعى المواطنين بدورهم الوطنى تجاه بلدنا، لذا لابد أن يكون لنا دور ايجابى، ونبتعد عن السلبية التى تهدم الأوطان، فالمشاركة واجب على الجميع، صغيراً كان أم كبيراً، مادام ينطبق عليه شرط السن المناسب للمشاركة كناخب، كما أن المشاركة حق كفله الدستور لكل مواطن يعيش على أرض مصر، لاختيار من يمثله من المرشحين، سواء فى انتخابات رئاسية أو نيابية.

وناشدت عفاف الخطيب، عضو المجلس القومى للمرأة، جموع السيدات بضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات القادمة، مشيرةً إلى أن المرأة لها دور كبير فى المشاركة السياسية، وهو ما تلاحظ بوضوح على مدار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لذا نعول كثيراً على وعى السيدات وخروجهم بكثافة إلى صناديق الانتخابات، مع حث أسرهم على المشاركة الايجابية خلال الانتخابات القادمة، من أجل انتخابات تليق بدولة مصر العظيمة.

وأكد محمد حجاجى، ممثل المجلس الوطنى للشباب بقنا، بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى على كل مواطن مصري، يتمتع بهذا الحق الدستورى، مطالباً الجميع بالمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى يتم التفرغ لاستكمال مسيرة البناء التى تشهدها الدولة، مشيداً بالحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى لحث المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة.