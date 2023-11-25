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القمر يقترن بالمشترى عملاق المجموعة الشمسية فى مشهد بديع اليوم

السبت، 25 نوفمبر 2023 03:00 ص
القمر يقترن بالمشترى عملاق المجموعة الشمسية فى مشهد بديع اليوم اقتران القمر والمشترى - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد البلاد اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر اقتران القمر والمشترى، حيث يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:20 تقريبا صباح اليوم التالى.
 
أما مع يوم 27 نوفمبر اقتران القمر وبلايدس، حيث يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ6:00 من صباح اليوم التالى. 
 
والثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.






القمر

المشترى

كوكب المشترى

اقتران القمر والمشترى

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