القبض على المتهم بقتل طفلة في الاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (طفلة) وبها إصابات بالوجه والجسم وقيام والدتها وشخص آخر بتكفينها ودفنها بدون تصريح دفن.

بالفحص وباستدعاء والدة الطفلة (بدون عمل ، لها معلومات جنائية) قررت بأنها متزوجة من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وقيامها منذ حوالى 10 أشهر بترك مسكن الزوجية وبرفقتها كريمتهما (طفلة ، عُمر سنة و7 شهور ، غير مُقيدة بالسجل المدنى) والإقامة طرف (عاطل ، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وذلك لحمايتهما من زوجها المذكور ، وقيام الأخير بمداومة التعدى بالضرب على كريمتها المذكورة مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم ووفاتها وقيامهما بتكفينها ودفنها بمقابر بدائرة القسم (بدون تصريح دفن) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.