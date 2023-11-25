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القاهرة الإخبارية: ترحيب عالمي بجهود مصر في التوصل لهدنة إنسانية بقطاع غزة

السبت، 25 نوفمبر 2023 03:08 م
القاهرة الإخبارية: ترحيب عالمي بجهود مصر في التوصل لهدنة إنسانية بقطاع غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية في خبر عاجل: "ترحيب عالمي بالجهود المصرية لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوصل لهدنة إنسانية بقطاع غزة وإعادة الهدوء إليه".

ومع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، اتجهت أنظار الصحف العالمية لوسائل الإعلام المصرية وخاصة "اليوم السابع"، لمتابعة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والرهائن والتي تمت برعاية مصرية قطرية أمريكية.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورا منقولة من "اليوم السابع" تظهر نقل الرهائن الإسرائيليين عبر سيارات الصليب الأحمر تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

وفى ثانى أيام الهدنة الإنسانية التى نجحت الدولة المصرية فى إقرارها فى القطاع بعد وساطة شاقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تستعد غزة اليوم، لاستقبال أكبر دفعة مساعدات تدخل إلى الجانب الفلسطيني وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" كما تستعد سيارات الإسعاف لنقل 17 مصابا من الجانب الفلسطيني، ما يشير إلى أن القاهرة انتصرت لفلسطين بعد عدوان دامى أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطينى، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.







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