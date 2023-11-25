الصحة العالمية: إجلاء 21 حالة حرجة منذ بدء الهدنة فى غزة ونناشد بتمديدها

كتبت ‘ـ إيمان حنا

ثمن الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، ما تقدمه مصر من أجل غزة منذ اليوم الأول للأزمة، والجهود التى أثمرت عن التوصل إلى هدنة فى القطاع بعد 49 يوما من الحرب الضروس، مناشدًا بضرورة التوصل إلى وقف دائم للعنف وتوفير ظروفٍ آمنة لدخول المساعدات على نحو مستمر وبكميات كافية.

وأوضح المنظرى، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه خلال فترة الهدنة الإنسانية التي بدأت منذ صباح الجمعة، تم إجلاء 21 مريضًا في حالة حرجة خلال عملية طبية واسعة النطاق من شمال غزة، وتمكنت الأمم المتحدة من توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها.

وتم إرسال 200 شاحنة من معبر نيتسانا إلى معبر رفح، وتم تفريغ 137 شاحنة من البضائع عند نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة، مما يجعلها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 أكتوبر، كما عبر إلى غزة 129.000 لتر من الوقود وأربع شاحنات غاز.

وتم تقديم المساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص من خلال تقديم الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية.

يذكر أن "هدنة غزة" قد دخلت حيز التنفيذ منذ صباح أمس الجمعة وتستمر لـ"أربعة أيام" ، وقد لاقت إشادات عربية ودولية واسعة ، من بينها " البيت الأبيض " الذى ثمن الدور المصرى فى التوصل لهذه الهدنة و إتمام عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين فى غزة بين إسرائيل وحماس، فيما أشاد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط بدور مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، لجهودها الحثيثة لتسهيل اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى.